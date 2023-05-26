Дружина в. о. голови БЕБ заробляє десятки мільйонів на продажу «УЗ» діодів за завищеними цінами
Ольга Федорова також має понад 20 різних бізнесів по всій Україні
Компанія дружини в.о. директора Бюро економічної безпеки Едуарда Федорова продає діоди ремонтним заводам «Укрзалізниці» у півтора-два рази дорожче, ніж купує їх у виробника. Також Ольга Федорова будує готель на гірськолижному курорті в селі Мигове Чернівецькій області. Про це повідомляється у розслідуванні журналістів Bihus.Info.
З квітня 2023 року Бюро економічної безпеки в статусі виконуючого обов’язки керує Едуард Федоров. В Бюро він прийшов працювати лише у 2023-му, а до того згідно з офіційною біографією, більшу частину життя пропрацював у СБУ, лише раз ненадовго відлучався на Київську митницю.
Журналісти встановили, що Ольга Федорова має понад 20 різних бізнесів по всій Україні. За останні 6 років дружина в. о. голови БЕБ стала засновницею або ж співзасновницею компаній, які спеціалізуються на торгівлі паливом, ліками, меблями і рибою, займаються пасажирськими перевезеннями та бурінням свердловин, освітою й технічними дослідженнями, йдеться у розслідуванні.
відео Bihus.Info
Також, як з'ясували журналісти, Федорова разом з колишніми і чинними СБУ є співвласницею вітроелектростанції на Миколаївщині та будує готель на гірськолижному курорті в селі Мигове Чернівецькій області. Родині Федорових там належить 2 земельні ділянки. Зокрема, 5 земельних ділянок на території, де будується готель, належать генералу СБУ, колишньому заступнику голови СБУ Олександру Карпенку та його родині, 2 ділянки – генералу СБУ, колишньому начальнику ГУ СБУ у Донецькій і Луганській областях, екс-очільнику Донецької ОВА Олександру Куцю і його дружині, а ще 4 ділянки – жінкам, чиї сини служать або служили в СБУ на нижчих посадах.
Журналісти встановили, що дружина Карпенка вже ввела в експлуатацію один зі збудованих на курорті будинків, а дружина Федорова зареєструвала право власності на ще 4 незавершені будинки.
«Донедавна ця фірма займалася системами відеоспостереження на Донеччині, звідки родом і де раніше служив сам Федоров. З 2022 року «ГТМ» різко змінила профіль і почала постачати запчастини ремонтним заводам «Укрзалізниці» в Києві, Дніпрі та Запоріжжі (загалом за ці півтора року сума угод перевищила 50 млн грн)», – йдеться у розслідуванні.
Зазначається, що основний товар, який компанія «ГТМ» постачає заводам «Укрзалізниці», – різні типи діодів. При цьому фірма не є виробником запчастин, а лише перепродує їх. За даними журналістів, «ГТМ» продає діоди з націнкою аж до 100%.
Розслідувачі з'ясували, що у 2022 році компанія дружини в. о. голови БЕБ постачала заводам «Укрзалізниці» діоди виду ДЛ253-2000-24 УХЛ2 за ціною 6 973 грн за штуку, тоді як купувала за 4 970 грн/шт. Після падіння курсу гривні ціни на цей вид діодів підвищилися, але націнка у розмірі 30% збереглася. Компанія закуповувала їх по 6 130 грн/шт, а продавала по 9 154 грн/шт.
Діоди типу ДЛ161-200-12 УХЛ2 «ГТМ» продавали заводам «УЗ» по 1 641 грн/шт, купуючи їх по 1 025 грн/шт, йдеться у розслідуванні.
А найбільшу групу діодів ДЛ161-200-16 УХЛ2 компанія постачала по 1 900 грн/шт, тоді як закуповувала по 1 025 грн/шт. Журналісти також встановили, що наприкінці 2022 року «ГТМ» почала замовляти послуги із виготовлення діодів. За послуги вона сплачувала від 505 до 620 грн/шт, продаючи готові діоди по 2 000 грн/шт.
Сам в.о. голови БЕБ Едуард Федоров не надав Bihus.Info коментарі щодо бізнес-діяльності своєї дружини.