Едуард Федоров виконує обов’язки директора Бюро економічної безпеки з 17 квітня 2023 року

Компанія дружини в.о. директора Бюро економічної безпеки Едуарда Федорова продає діоди ремонтним заводам «Укрзалізниці» у півтора-два рази дорожче, ніж купує їх у виробника. Також Ольга Федорова будує готель на гірськолижному курорті в селі Мигове Чернівецькій області. Про це повідомляється у розслідуванні журналістів Bihus.Info.

З квітня 2023 року Бюро економічної безпеки в статусі виконуючого обов’язки керує Едуард Федоров. В Бюро він прийшов працювати лише у 2023-му, а до того згідно з офіційною біографією, більшу частину життя пропрацював у СБУ, лише раз ненадовго відлучався на Київську митницю.

Журналісти встановили, що Ольга Федорова має понад 20 різних бізнесів по всій Україні. За останні 6 років дружина в. о. голови БЕБ стала засновницею або ж співзасновницею компаній, які спеціалізуються на торгівлі паливом, ліками, меблями і рибою, займаються пасажирськими перевезеннями та бурінням свердловин, освітою й технічними дослідженнями, йдеться у розслідуванні.

відео Bihus.Info

Також, як з'ясували журналісти, Федорова разом з колишніми і чинними СБУ є співвласницею вітроелектростанції на Миколаївщині та будує готель на гірськолижному курорті в селі Мигове Чернівецькій області. Родині Федорових там належить 2 земельні ділянки. Зокрема, 5 земельних ділянок на території, де будується готель, належать генералу СБУ, колишньому заступнику голови СБУ Олександру Карпенку та його родині, 2 ділянки – генералу СБУ, колишньому начальнику ГУ СБУ у Донецькій і Луганській областях, екс-очільнику Донецької ОВА Олександру Куцю і його дружині, а ще 4 ділянки – жінкам, чиї сини служать або служили в СБУ на нижчих посадах.

Журналісти встановили, що дружина Карпенка вже ввела в експлуатацію один зі збудованих на курорті будинків, а дружина Федорова зареєструвала право власності на ще 4 незавершені будинки.

«Донедавна ця фірма займалася системами відеоспостереження на Донеччині, звідки родом і де раніше служив сам Федоров. З 2022 року «ГТМ» різко змінила профіль і почала постачати запчастини ремонтним заводам «Укрзалізниці» в Києві, Дніпрі та Запоріжжі (загалом за ці півтора року сума угод перевищила 50 млн грн)», – йдеться у розслідуванні.



Зазначається, що основний товар, який компанія «ГТМ» постачає заводам «Укрзалізниці», – різні типи діодів. При цьому фірма не є виробником запчастин, а лише перепродує їх. За даними журналістів, «ГТМ» продає діоди з націнкою аж до 100%.

Розслідувачі з'ясували, що у 2022 році компанія дружини в. о. голови БЕБ постачала заводам «Укрзалізниці» діоди виду ДЛ253-2000-24 УХЛ2 за ціною 6 973 грн за штуку, тоді як купувала за 4 970 грн/шт. Після падіння курсу гривні ціни на цей вид діодів підвищилися, але націнка у розмірі 30% збереглася. Компанія закуповувала їх по 6 130 грн/шт, а продавала по 9 154 грн/шт.

Діоди типу ДЛ161-200-12 УХЛ2 «ГТМ» продавали заводам «УЗ» по 1 641 грн/шт, купуючи їх по 1 025 грн/шт, йдеться у розслідуванні.

А найбільшу групу діодів ДЛ161-200-16 УХЛ2 компанія постачала по 1 900 грн/шт, тоді як закуповувала по 1 025 грн/шт. Журналісти також встановили, що наприкінці 2022 року «ГТМ» почала замовляти послуги із виготовлення діодів. За послуги вона сплачувала від 505 до 620 грн/шт, продаючи готові діоди по 2 000 грн/шт.

Сам в.о. голови БЕБ Едуард Федоров не надав Bihus.Info коментарі щодо бізнес-діяльності своєї дружини.