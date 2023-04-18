Едуард Федоров має тривалий досвід роботи в СБУ

У понеділок, 17 квітня, обов’язки директора Бюро економічної безпеки (БЕБ) почав виконувати Едуард Федоров. До цього він працював першим заступником директора цього органу, повідомила його прес-служба.

Нагадаємо, уряд на засіданні 11 квітня звільнив Вадима Мельника з посади директора Бюро економічної безпеки. Він написав заяву на звільнення за власним бажанням. З цієї причини БЕБ отримало тимчасового керівника. Нового директора уряд має призначити за результатами відкритого конкурсу.

Едуард Федоров з 2007 до 2022 року обіймав оперативні та керівні посади у Службі безпеки України. У 2021-22 роках він був заступником начальника відділу Київської митниці Державної митної служби України, тимчасовим виконувачем обов’язків начальника цієї установи.

Також Федоров був начальником Управління Служби безпеки України у Сумській області. З 2023 року він обіймав посаду першого заступника Директора Бюро економічної безпеки.

Бюро економічної безпеки розслідує ухилення від сплати податків і загалом усі злочини, пов’язані з економікою та фінансами. Наприклад, шахрайство з фінансами, протиправне заволодіння майном підприємства, доведення до банкрутства та багато іншого. Цей орган запустили у роботу у листопаді 2021 року. ВВодночас у Верховній Раді наполягають на тому, що відомство потрібно перезавантажити через його неефективність. Перезавантаження БЕБ також прописане в меморандумі між Україною та Міжнародним валютним фондом.