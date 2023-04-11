Вадима Мельника звільнено з посади директора БЕБ

На засіданні 11 квітня Кабінет міністрів України ухвалив низку важливих кадрових рішень, серед яких – звільнення директора Бюро економічної безпеки. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

За його словами, урядовці схвалили розпорядження про звільнення Вадима Мельника з посади директора Бюро економічної безпеки. Железняк додав, що раніше Мельник написав заяву про звільнення за власним бажанням.

Вадим Мельник очолював слідче управління ДФС у 2014-2016 роках, до цього працював на різних посадах у структурі податкової міліції. ДФС очолював із кінця 2020 року. Був призначений на цю посаду Кабміном без конкурсу – шляхом укладання контракту на період дії карантину.

Керівником Бюро економічної безпеки, яке створили на заміну податкової міліції, Вадима Мельника призначили 20 серпня 2021 року. Тоді Мельник переміг у відкритому конкурсі, обійшовши 48 кандидатів. Через місяць стало відомо, що Вадим Мельник придбав квартиру в елітному житловому комплексі у курортному районі Одеси, заплативши за неї удвічі меншу ціну від ринкової.

Як зазначав голова комітету Данило Гетманцев, перезапуск БЕБ є одним із пунктів меморандуму України та МВФ. А головним критерієм оцінки роботи цього відомства є саме ефективність.