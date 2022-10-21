У Верховній Раді готують закон для перезавантаження Бюро економічної безпеки
Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев назвав роботу БЕБ неефективною
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Народні депутати збираються перезавантажити Бюро економічної безпеки (БЕБ), заявив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.
У п’ятницю, 21 жовтня, на форумі «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади» депутат заявив, що його позиція щодо діяльності БЕБ попри те, що він є автором закону про створення цього органу, є «однозначно негативною».
«Закон був гарний, але Ми не бачимо жодних результатів. Ми зробили цей орган, щоб те, що робила податкова поліція, не повторилося. Але 80% складу бюро – колишні податківці. І все керівництво податкової перейшло до бюро. Тоді питання: нащо ми це робили? Тому звичайно ми зараз маємо зробити перезавантаження БЕБ», – сказав Гетманцев, якого процитував «Фінансовий клуб».
Про незадоволення роботою БЕБ також говорять експерти, яких цитує видання. Зокрема, аналітик CASE-Ukraine Андрій Саварець зазначив, що інформація, яку публікує Бюро економічної безпеки, не знаходить підтвердження.
«Показники роботи бюро відсутні. Діяльність бюро є непрозорою. Інформація, яку надає бюро, не знаходить підтвердження», – сказав він.
Нагадаємо, Верховна Рада створила Бюро економічної безпеки наприкінці січня 2021 року. В березні 2021 року закон про БЕБ підписав президент. В серпні того ж року відомство очолив тодішній голова Державної фіскальної служби Вадим Мельник. Відомство почало працювати наприкінці листопада 2021 року.
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