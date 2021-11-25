Бюро економічної безпеки очолює Вадим Мельник, який раніше керував Державною фіскальною службою

Кабінет міністрів у четвер, 25 листопада, запустив роботу Бюро економічної безпеки (БЕБ), опублікувавши на урядовому порталі відповідне розпорядження.

У самому БЕБ заявили, що станом на 25 листопада його центральний апарат укомплектований кадрами більш ніж на 30%, що дозволяє запустити аналітичну та правоохоронну функцію. Водночас в БЕБ поскаржилися на затягування з виділенням приміщень.

«Попри рішення про офіційний запуск роботи Бюро, органу поки не виділено спеціально обладнаних приміщень та будівель, що може призвести до затягування передачі наявних кримінальних проваджень до БЕБ від правоохоронців, які втрачають функції розслідування економічних правопорушень», – заявили у відомстві.

Нагадаємо, 28 січня Верховна Рада ухвалила закон «Про Бюро економічної безпеки України». Його діяльність координуватиме Кабінет міністрів. Тому в Україні ліквідують податкову міліцію, Державну фіскальну службу, економічні підрозділи СБУ та Нацполіції – натомість буде БЕБ. Спершу роботу нового державного органу мали запустити у вересні, але згодом запуск перенесли на листопад.

Відомство складатиметься із чотирьох тисяч фахівців. Директором БЕБ став Вадим Мельник, який до цього очолював Державну фіскальну службу. У вересні була сформована Рада громадського контролю, яка допомагає набирати персонал.