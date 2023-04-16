Загалом Україна має отримати від Італії 60 гаубиць M109L, 30 з них вона вже отримала

Італія посилить артилерійську потужність України наданням додаткових 155-мм самохідних гаубиць M109L. На підтвердження цієї інформації може свідчити той факт, що раніше велику кількість цих гаубиць помітили на одній з італійських залізничних станцій.

Так, 16 квітня італійське видання La Repubblica повідомило, що Італія вже передала Україні десятки артилерійських установок. Джерела газети повідомили, що загалом планують передати 60 таких установок, з них на фронті уже воюють щонайменше 30. Усі інші прибудуть в Україну найближчим часом. Зауважимо, що про таємну передачу Україні 30 цих гаубиць стало відомо ще минулого жовтня.

Як зазначає «Мілітарний», нещодавно на станції Удіне на північному сході Італії очевидці помітили транспортування значної кількості САУ M109L. Відомо, що ці самохідні гаубиці відремонтовані коштом американського фінансування.

Модернізований варіант американської самохідної гаубиці M109, що вироблявся за ліцензією в Італії, має гармату завдовжки 39 калібрів, вона забезпечує максимальну дальність ураження 24-30 км. Перед відправленням до України САУ M109L мали пройти перевірку технічного стану та інших параметрів.