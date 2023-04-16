Українські розвідники показали відео тренування на багатоцільовому вертольоті Black Hawk і стверджують, що він вже бере участь у бойових діях

Спецпризначенці Головного управління розвідки Міністерства оборони України використовують американський багатоцільовий вертоліт Black Hawk. На сайті відомства опублікували відео тренувань, яке відбулося на одному з напрямків.

На опублікованому відео видно, що спецпризначенці відпрацювали десантування бойових груп на поле бою, евакуацію, висадку з десантних тросів, а також нічні польоти. В ГУР наголосили, що ця бойова машина значно випереджає радянські аналоги Мі-8 та Мі-24 практично за всіма характеристиками.

В повідомленні стверджується, що українські екіпажі освоїли Black Hawk швидко – знадобилися лічені години.

«Маючи досвід експлуатації Ми-8 та Ми-24, на “Чорному яструбі” ми полетіли в перший день, як його отримали. Просто сіли і виконали переліт», – розповів один з пілотів.

ГУР МО наголосило, що Black Hawk значно зручніший у маневруванні за Мі-8, значно кращий у керованості, виграє за швидкістю горизонтального польоту.

Він може перебувати в польоті безперервно близько трьох годин і подолати відстань у понад 600 кілометрів.

Цей тип гелікоптерів призначений для стрільби керованими і некерованими ракетами типу Hellfire, його використовують для підтримки піхоти та перевезення різноманітних вантажів. Він забезпечує висадку групи з 12 бійців та евакуацію іншої групи з поля бою лише за 3-4 секунди.

«За останній рік рівень наших пілотів колосально виріс. Наразі Україна з легкістю може прийняти близько сотні багатоцільових вертольотів типу Black Hawk, близько 50 ударних вертольотів типу Apache, а також близько 40-60 вантажних вертольотів типу Chinook. Таку кількість ми могли би прийняти з мінімальним часом на перенавчання наших пілотів», – запевняє перший пілот вертольота з позивним «Маестро».

Black Hawk, який використовують спецпризначенці ГУР МО, вже бере активну участь у бойових діях, зокрема, на території, підконтрольній ворогу. «Мілітарний» зазначає, що UH-60A Black Hawk був помічений серед бойової авіації ГУР МО в лютому цього року.