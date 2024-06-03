SAMP-T призначені для протиповітряного захисту механізованих підрозділів

Україна отримає від Італії ще одну систему протиповітряної оборони SAMP-T, також відома як MAMBA. Про це у понеділок, 3 травня, повідомив голова МЗС Італії Антоніо Таяні, пише Reuters.

Таким чином італійський урядовець підтвердив поширену журналістами інформацію про те, що його країна готується відправити систему SAMP-T, яка розгорнута в Кувейті, але незабаром має повернутися до Італії. Однак джерело агентства не назвало термінів доставки.

Система ППО SAMP-T, є франко-італійською батареєю, яка може відстежувати перехоплювати десятки цілей одночасно. Це єдина система європейського виробництва, яка може перехоплювати балістичні ракети.

У Reuters нагадали про те, що з лютого 2022 року Італія схвалила вже вісім пакетів підтримки України. Натомість система протиповітряної оборони SAMP-T, ймовірно, стане частиною дев'ятого пакета, який може бути затверджений найближчим часом. Вочевидь про передачу буде оголошено після саміту лідерів країн Групи семи, який Італія прийматиме 13-15 червня.

Всі постачання перебувають під державною таємницею, і уряд ніколи не оприлюднював точний список зброї, яку він відправляв в Україну.

Зауважимо, що у травні минулого року Україна вже отримала зенітний ракетний комплекс дальньої дії SAMP-T від Італії та Франції.

Що таке система SAMP-T

Системи протиповітряної оборони SAMP-T призначені для протиповітряного захисту механізованих підрозділів, а також протиповітряного прикриття важливих стаціонарних об’єктів від масованого нападу широкого класу повітряних цілей. Наземна система класу «повітря-повітря» працюють на 80 км. Висота ураження – до 25 км.

ЗРК має мінімальний час реакції та високий темп стрільби (вісім ракет можна запустити за 10 секунд).

Як пише «АрміяInform», базове призначення комплексу SAMP-T – протиповітряний захист механізованих підрозділів на марші. Але під час випробувань та експлуатації з’ясувалося, що ЗРК ефективно діє проти багатьох видів ракет малої та середньої дальності: крилатих і балістичних, протирадіолокаційних і протиповітряних, а також проти різних типів літаків і БПЛА в будь-яких погодних умовах, навіть при застосуванні противником різних перешкод великої інтенсивності.

Такі установки є на експлуатації у трьох країн: Франції – 32 штуки, Італії – 6 штук, Сінгапура – 12. За даними ЗМІ, комплекс коштує 700 мільйонів євро й оснащений ракетами Aster вартістю від 400 тисяч до двох мільйонів євро кожна.