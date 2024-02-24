Премʼєр-міністерка Італії Джорджа Мелоні та президент України Володимир Зеленський у Гостомелі

Україна та Італія підписали двосторонню угоду про гарантії безпеки. Про це у суботу, 24 лютого, заявив президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з премʼєркою Італії Джорджею Мелоні.

«Наші зустрічі з главою уряду Італії Джорджею Мелоні завжди змістовні. Важливим результатом сьогоднішньої стало підписання двосторонньої безпекової угоди», – йдеться у повідомленні у Telegram.

За словами президента України, цей документ закладає міцну основу для тривалого безпекового партнерства між Україною та Італією.

«Сьогодні ж обговорили й подальшу підтримку України в контексті головування Італії в G7», – додав Зеленський.

Зазначимо, що у липні 2023 року країни G 7 підписали декларацію про довгострокові гарантії безпеки та економічну підтримку України. Підписанти сприятимуть реформам, які потрібні для членства України у НАТО. Наступним кроком є укладення двосторонніх безпекових угод між Україною та окремими країнами-гарантами.

12 січня першу безпекову угоду Україна підписала з Великою Британією. 16 лютого такий документ підписала Німеччина та Франція. 23 лютого такий документ було підписано із Данією.