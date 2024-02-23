Володимир Зеленський подякував Данії за постійну підтримку

У п’ятницю, 23 лютого, у Львові президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен підписали двосторонню безпекову угоду. Про це глава української держави повідомив журналістам під час прес-конференції.

Угода з Данією передбачає комплексну оборону, політичну допомогу, дипломатичну взаємодію.

«Це гарантія сил, які вже зараз працюють і залишаться доступними для України на час до вступу в НАТО. Угодою передбачена і принципова підтримка України на усіх фундаментальних напрямках взаємодії. Особливо хочу відзначити підтримку вступу нашої держави до НАТО. Данія стала першою державою поза “Групою семи”, з якою ми підписали таку угоду», – зазначив Володимир Зеленський.

Також українська і данська делегації домовилися про проведення спільного двостороннього форуму оборонних індустрій.

«Модернізація і зміцнення арсеналів на основі досвіду сучасної війни. Це один із спільних пріоритетів», – наголосив президент.

Також президент під час свого виступу зазначив, що потрібно посилювати тиск на Росію, щоб зменшити її можливості продовжувати війну. За його словами, потрібно посилювати санкції.

Володимир Зеленський подякував Данії за постійну підтримку, зокрема, щодо формули миру, за співпрацю у сфері відбудови, а також за допомогу із F-16. Президент також зазначив, що цього року військова підтримка України від Данії матиме обсяг 1, 800 млрд євро.

На питання щодо ситуації на польско-українському кордоні Зеленський зазначив, що сьогодні, 23 лютого, українська делегація на чолі з прем’єр міністром буде на кордоні.

«Чи будуть польскі колеги – це їхнє особисте рішення. Завтра ми не можемо бути, бо у нас два роки цієї боротьби. Я це кажу не до того, що нам хтось казав завтра, ми сказали це відкрито, що ми готові з пропозиціями, кроками до 24 лютого. Польська сторона буде чи не буде – це невідомо», – сказав Володимир Зеленський.

Прем’єр-міністерка Данії під час свого виступу зазначила, що її країна продовжить і надалі підтримувати Україну.

«Ви боретеся і показали іншим куточкам світу, якими ви є. Я думаю, що ви можете пишатися цим, тому що ви ведете війну, яка насправді ніколи не мала починатися. Ви боретеся із жахливою агресією, де немає поваги до людей, до життя. Сьогодні ви маєте почути посил від Данії, що ви не самі і ми, так як обіцяли два роки тому, залишатимемося разом з вами», – сказала Метте Фредеріксен.

Прем’єр міністерка Данії закликала Європу та інших міжнародних партнерів активно допомагати Україні та виконати свої обіцянки.

«Насамперед ми маємо надавати військову допомогу, щоб солдати отримували цю зброю і боєприпаси, які їм потрібні. Ми також працюємо над виробництвом боєприпасів і зброї, ми відкрили нові потужності в цьому напрямку і ми маємо співпрацювати, щоб захиститися і відбити ворога», – зазначила Метте Фредеріксен.

Щодо термінів постачання Україні F-16 прем’єр-міністерка сказала, що перші літаки придубуть вже до літа. Вона зазначила, що серед причин затримки – технічні моменти, зокрема, інфраструктура для обслуговування літаків, а також навчання пілотів, яке займає чимало часу.

Нагадаємо, раніше Данія оголосила про надання Україні 15 пакету військової допомоги на 1,7 млрд данських крон (247 млн доларів). До пакета увійде ППО, дрони та артилерійські снаряди.

Зазначимо, Україна вже підписала безпекові угоди з Британією, Німеччиною та Францією.