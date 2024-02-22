Про надання пакета допомоги прем'єр-міністерка Данії повідомила на безпековому брифінгу

Данія надасть Україні пакет військової допомоги на 1,7 млрд данських крон (247 млн доларів). До пакета увійде ППО, дрони та артилерійські снаряди, повідомило у четвер, 22 лютого, данське агентство DR із посиланням на заяву прем’єр-міністерки країни Метте Фредеріксен.

Під час брифінгу з міністром оборони Данії Троельсом Лундом Поульсеном прем'єр-міністерка заявила, що Данія підписала угоду про безпекове зобов’язання. Угода передбачає військову та цивільну підтримку України з боку Данії.

Водночас Метте Фредеріксен повідомила про надання п’ятнадцятого пакета допомоги для України. Озброєння вартістю майже 250 млн доларів включатиме кошти на закупівлю:

систем ППО;

безпілотників;

15 тис. артилерійських снарядів.

«Це найсерйозніша ситуація з політикою безпеки з часів закінчення холодної війни. І ми, з боку уряду Данії, не можемо не підкреслити, наскільки важливо, щоб Україна отримала необхідний їй військовий потенціал. Якщо ми не встоїмо разом, Україна не встоїть, і потенційно Європа також», – заявила Метте Фредеріксен.

З початку повномасштабного вторгнення Данія надала Україні підтримку на 34,5 млрд данських крон (понад 5 млрд доларів). Також країна за весь час виділила понад 440 млн доларів на цивільну підтримку.

Зокрема, раніше Данія надала:

407 ракет Stringer;

частини авіаційної зброї;

засоби розмінування;

понад 100 танків Leopard 1;

14 танків Leopard 2;

54 бронетранспортери М113;

артилерійські снаряди.

Окрім того, країна зобов’язалася поставити Україні винищувачі американського виробництва F-16, які, за даними данського уряду, прибудуть влітку 2024 року. Данія готова відправити українцям 19 літаків F-16.

Нагадаємо, 8 лютого Данія оголосила про надання Україні всієї своєї артилерії та боєприпасів, які є на озброєнні. Скільки саме озброєння має Данія, наразі невідомо.