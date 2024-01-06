Поставка Данією винищувачів F-16 Україні відкладається приблизно на півроку. Про це 6 січня повідомила агенція Bloomberg, посилаючись на данських журналістів та міноборони.

Зазначається, що Копенгаген би мав передати перші шість винищувачів до 2024 року, але замість цього їх доставка очікується у другому кварталі року.

У данському міноборони пояснили затримку тим, що «графік поставок залежить від виконання умов, серед яких – підготовка українських пілотів, а також наявність достатньої логістики та інфраструктури для обслуговування F-16 в Україні». За даними данських журналістів, наразі шість українських пілотів проходять підготовку на цих винищувачах в Данії.

Нагадаємо, передати винищувачі F-16 Україні вже офіційно погодились Нідерланди та Данія. Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що його країна має 42 літаки F-16. З цієї кількості частина винищувачів буде задіяна для тренувань. Згодом уряд Нідерландів ухвалив рішення щодо підготовки перших 18 винищувачів F-16 до передачі Україні.

Данія готова відправити українцям 19 літаків F-16. Серед інших учасників «авіаційної коаліції», які поки що не заявляли про готовність передати літаки, F-16 є на озброєнні у Бельгії, Греції, Польщі, Португалії, Румунії. Навчання українських пілотів на F-16 проходитимуть у Британії, Нідерландах, Данії, Румунії та Швеції.