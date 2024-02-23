Лідери країн підписали безпекову угоду у Львові 23 лютого

Протягом 2024 року Данія виділить на підтримку України щонайменше 1,8 млрд євро. Про це повідомив у п’ятницю, 23 лютого, президент України Володимир Зеленський.

Під час зустрічі Володимира Зеленського та прем’єр-міністерки Данії Метте Фредеріксен у Львові, лідери країн підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку. Документ, зокрема, передбачає військову та фінансову допомогу для України з боку Данії.

«Сильний документ, який підтверджує непохитну підтримку Данією нашого народу. Зокрема, на суму щонайменше 1,8 млрд євро в поточному році», – повідомив Володимир Зеленський.

За словами президента, Данія також підтримуватиме авіаційний потенціал України через коаліцію країн, які погодилися надати Україні винищувачі F-16. Зокрема, Данія надасть літаки, боєприпаси та тренажери, а також забезпечить навчання пілотів та обслуговування винищувачів.

Нагадаємо, 22 лютого Метте Фредеріксен повідомила про надання пакета військової допомоги для України на майже 250 млн доларів. До пакета увійде ППО, дрони та артилерійські снаряди. У данському уряді нагадали, що країна зобов’язалася надати літаки F-16 та анонсували їхнє прибуття до України влітку 2024 року.