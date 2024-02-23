Візит розпочався з покладання квітів до могил загиблих героїв

У п’ятницю, 23 лютого, з офіційним візитом у Львові перебувають президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен.

Візит до Львова розпочався з відвідин Марсового поля, де поховані загиблі у російсько-українській війні військовослужбовці.

«На Марсовому полі Личаківського кладовища разом із прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен вшанували пам’ять загиблих захисників України. Ми ніколи не забудемо героїв, які захищали нашу незалежність, свободу та майбутнє. Вічна слава всім, хто віддав своє життя за Україну!», – йдеться в повідомленні на сторінці президента.

У Львові президент України з прем’єркою Данії підписали угоду про співробітництво та довгострокову підтримку у сфері безпеки.

«Сильний документ, який підтверджує непохитну підтримку Данією нашого народу. Зокрема, на суму щонайменше 1,8 млрд євро в поточному році. Данія також підтримуватиме зусилля із забезпечення цілісного потенціалу F-16 через авіаційну коаліцію: надання винищувачів, боєприпасів, тренажерів, навчання, обслуговування», – повідомив Володимир Зеленський.

За попередньою інформацією, також у Львові планується низка інших офіційних зустрічей, зокрема, щодо врегулювання ситуації на кордоні. Детальніше про візит президента читайте згодом на ZAXID.NET.