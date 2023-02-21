Система ППО Skyguard Aspide

Італія надасть Україні шостий пакет військової допомоги, який концентруватиметься на протиповітряній обороні, крім ЗРК SAMP-T, він включатиме системи ППО Skyguard Aspide. Про це заявила прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні оголосила про шостий пакет допомоги Україні, пише «Суспільне».

Також за її словами, допомога включає зокрема системи проти повітряної оборони. Крім оборонної допомоги обговорили Євроатлантичну інтеграцію України, формулу миру та відбудову. Зокрема у квітні в Італії з цього питання відбудеться конференція.

Відповідаючи на питання про те, коли Італія надасть Україні винищувачі та ППО Мелоні зазначила, що зараз увага зосереджена на наданні оборонної зброї.

«Що стосується постачання винищувачів. Я хочу сказати важливий момент, коли йдеться про країну, до якої здійснено агресію, то вся зброя, яка постачається тій країні, — це оборонна зброя. Як вже казали, ми концентруємося на цьому етапі на темі систем ППО. Ми багато працювали над цим разом із Францією, щоб швидко передати ЗРК SAMP-T, але в новому пакеті допомоги є ще інші системи ППО Skyguard та Espide», – зазначила вона.

Прем'єрка Італії наголосила, що на сьогодні стратегічною метою є захистити критичну інфраструктуру України.

«А також ми докладаємо зусиль у питанні розмінування. Ми на постійному контакті. Для нас дуже важливо допомагати, а також у співпраці з нашими міжнародними партнерами. Це дуже важливий аспект», – сказала Мелоні.

Зазначимо, що Aspide (також відомий як Skyguard Aspide) – наземний зенітно-ракетний комплекс італійсько-швейцарської розробки. Такий комплекс може працювати у складі ешелонованої системи ППО та обмінюватися даними із ЗРК інших типів.

Також наземним зенітно-ракетним комплексом є французько-італійська система SAMP-T. Як пише «Мілітарний», така система має дальність виявлення цілей до 80 кілометрів. Вона може запускати 8 ракет за 10 секунд.