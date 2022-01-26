Італія активно братиме участь у посиленні східних рубежів країн-членів НАТО на тлі нарощення військ Росії біля кордонів України. Про це повідомляє посольство України в Італії.

У повідомлені йдеться, що міністр оборони Італії Лоренцо Гуеріні повідомив, що італійський уряд готовий більш активно долучитись до розв’язання ситуації, яка виникла у зв’язку із загостренням на українсько-російському кордоні.

«З огляду на останні події, НАТО вирішило посилити свій східний фланг й Італія братиме у цьому процесі активну роль», – повідомив міністр. Зокрема, Гуеріні відзначив, що сучасними італійськими літаками було посилено авіаційну базу НАТО в Румунії, яка знаходиться майже на кордоні з Україною.

Крім цього, міністр зазначив, що командуванням НАТО підготовлено спеціальний план на випадок загострення ситуації на російсько-українському кордоні за участю італійських військовослужбовців, й у разі, якщо найближчим часом криза не завершиться, Італія готова направити відповідні додаткові сили у східно-європейський регіон.

При цьому міністр зауважив, що ніхто не зацікавлений в ескалації ситуації, а відтак пріоритетом залишається конструктивний діалог. При цьому наголосив, що будь-яка агресія проти України матиме серйозні наслідки.