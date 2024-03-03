Італійська система ППО SAMP/T замінила американську Patriot минулого року

Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Італія відкликає з країни систему протиповітряної оборони SAMP/TT Mamba, яка перебуває на військовій базі Малацьки-Кучиня разом зі 145 італійськими солдатами. Про це у неділю, 3 березня, пише «Європейська правда» з посиланням на словацьке видання Aktuality.

«Я отримав повідомлення від італійського уряду про те, що італійська система ППО, яку нам надали в оренду на рік, буде виведена зі Словаччини, тому що вона потрібна в іншому місці», – зазначив Фіцо.

Словацький прем’єр поскаржився, що тепер без захисту залишаться стратегічні об'єкти країни, зокрема АЕС. Фіцо також нагадав, що попередній уряд передав Україні працюючу російську систему ППО С-300.

«Потім у нас деякий час були американські системи Patriot, згодом і вони пішли, а тепер теж йдуть італійці», – заявив прем'єр.

Нагадаємо, що Словаччина надала Україні С-300 після широкомасштабного вторгнення Росії у квітні 2022 року. С-300 система призначена для боротьби з літаками стратегічної і тактичної авіації, крилатими та балістичними ракетами. Умовою Братислави для надання Києву систем ППО було отримання заміни від держав НАТО, щоб захистити свій повітряний простір.

Німеччина та Нідерланди погодилися поставити в Словаччину систему ППО Patriot і наприкінці березня 2022 року повідомлялося, що система, розташована на авіабазі Сляч, уже захищає центральну Словаччину. Пізніше італійська система ППО SAMP/T замінила американську Patriot.