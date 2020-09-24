Іван Бушко працював у Закарпатській ОДА і був народним депутатом України від Партії регіонів

У мери Виноградова Закарпатської області висунувся колишній народний депутат України від Партії регіонів Іван Бушко, який 16 січня 2014 року голосував за «диктаторські закони». І хоча Бушко йде як самовисуванець, його підтримала президентська партія «Слуга народу», про що свідчить допис на сторінці виноградівського осередку цієї політичної сили.

«Мужній крок справжнього лідера! Дякуємо, Іване Івановичу, за змістовні дискусії та ваші ідеї з приводу майбутнього Виноградівської ОТГ. Розділяючи їх на всі сто відсотків, ми бажаємо Вам успіху та перемоги», – сказано в дописі.

Попри те, що троє народних депутатів від «Слуги народу» ще наприкінці серпня представили Бушка як майбутнього кандидата в мери Виноградівської ОТГ, сам він йде як самовисуванець.

«Земляки, сьогодні зареєструвався кандидатом на голову Виноградівської ОТГ як самовисуванець. Прийняв рішення йти самостійно», – заявив Бушко у середу, 23 вересня.

Хто такий Іван Бушко і що про нього відомо

Іван Бушко народився 10 березня 1969 року у Виноградові. З квітня 2010 до грудня 2012 року працював першим заступником голови Закарпатської обласної державної адміністрації. З грудня 2012 до листопада 2014 року був народним депутатом України від тодішньої провладної Партії регіонів, перемігши на своєму окрузі. Цю політсилу Бушко також очолював у Закарпатській обласній раді.

16 січня 2014 року голосував за «диктаторські закони», які були спрямовані на придушення протестів в Україні у час Революції Гідності. 20 лютого 2014 року вийшов з Партії регіонів через незгоду з її політичним курсом. Однак зазначимо, що у той час заяви на вихід писали багато депутатів, оскільки перед цим українські силовики розстріляли протестувальників на Майдані, унаслідок чого було вбито понад 100 людей.