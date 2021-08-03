З'являться електробуси у Івано-Франківську до кінця 2022 року

Івано-Франківське комунальне підприємство «Електроавтотранс» купить вісім електробусів за кредитні кошти Європейського інвестиційного банку. Загалом на закупівлю планують витратити 3,6 млн євро, 600 тисяч з яких є грантовими коштами. З'являться електробуси в Івано-Франківську до кінця 2022 року. Про це у вівторок, 3 серпня, на оперативній нараді повідомив директор підприємства Віталій Готуляк.

Тендер на придбання електробусів підприємство оголосить уже в серпні, планується, що на маршрути вони виїдуть до кінця 2022 року. За словами керівника підприємства Віталія Готуляка, електробуси будуть у вигляді так званих «гармошок» довжиною 18 метрів, які зможуть перевозити 140 пасажирів. На придбання Європейський інвестиційний банк дає в кредит 3 млн євро і 600 тисяч євро у вигляді гранту.

«Проект, який ми почали реалізовувати з Європейським інвестиційним банком, це закупівля електробусів. Ми плануємо закупити вісім одиниць. Електробус має можливість їхати до 25 км без контактної мережі від заряду акумуляторів», – повідомив директор «Електроавтотрансу» Віталій Готуляк.

Зараз на балансі КП «Електроавтотранс» є 57 тролейбусів та 61 автобус, які щодня вони здійснюють 1711 рейсів, перевозячи за день 64 500 пасажирів.