Перевищення норми були зафіксовані на двох вулицях Івано-Франківська

Івано-Франківськтеплокомуненерго сплатить близько 9 млн грн за наднормативні викиди в атмосферу без спеціального дозволу. Державна екологічна інспекція Карпатського округу зафіксувала порушення у двох котельнях, які належать теплокомуненерго та подала два позови про стягнення штрафів на 8 млн грн та 815 тис. грн. Суд задовольнив позови екологічної інспекції та зобов'язав Івано-Франківськтеплокомуненерго сплатити 8,8 мл грн у фонд охорони навколишнього природного середовища.

У понеділок, 25 жовтня, прес-служба Державної екологічної інспекції Карпатського округу повідомила, що рішенням Господарського суду Івано-Франківської області задоволено позов інспекції про стягнення з ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» 8 млн грн шкоди заподіяної наднормативними викидами в атмосферне повітря без відповідного дозволу.

«Окрім того, 04.10.2021 р. постановою Західного апеляційного господарського суду залишено в силі рішення Господарського суду Івано-Франківської області від 26.04.2021 р. про задоволення позов Державної екологічної інспекції Карпатського округу про стягнення з ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» майже 815 тис. грн за аналогічні порушення», – йдеться у повідомленні прес-служби Державної екологічної інспекції Карпатського округу.

Як зазначено в матеріалах справи, під час перевірки Державна екологічна інспекція Карпатського округу виявила, що у двох котельнях, які належать Івано-Франківськтеплокомуненерго, були наднормативні викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря без відповідного дозволу. Йдеться про котельні на вул. Федьковича, 91а та вул. Хриплинській, 11а. В одній котельні термін дозволу закінчився, а інша взагалі його не мала.