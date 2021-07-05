Олег Загурський зареєстрований як ФОП і займається наданням в оренду майна

Депутат Івано-Франківської міськради Олег Загурський п'ять років поспіль декларує однакову суму доходу. Це 69,6 тис. грн, отриманих від здачі майна в оренду двом місцевим підприємцям. Як встановили експерти громадського руху «ЧЕСНО», ця сума фігурує в усіх п’яти деклараціях Олега Загурського, оприлюднених на сайті НАЗК за період з 2016 по 2021 рік. Сам депутат у коментарі ZAXID.NET пояснив, що не бачить у цьому проблеми і просто декларував все так, як було правильно.

На сайті НАЗК вказано, що дохід депутат отримав від підприємницької діяльності, а саме від здачі майна в оренду двом іншим підприємцям. «Загурський п’ять років поспіль декларує ідентичні доходи — як підприємець депутат щороку отримує абсолютно однакові суми доходу. Через це у 2019 році його сім’я опинилась за межею бідності», — йдеться у повідомленні «ЧЕСНО».

Із 2010 до 2020 року Олег Загурський був депутатом Івано-Франківської обласної ради від ВО «Свобода». У 2020 році його обрали депутатом одночасно обласної і міської ради, відтак Загурський обрав мандат депутата міськради. Як і всі депутати місцевих рад, Загурський подав свою першу електронну декларацію у 2017 році (про доходи, отримані у 2016 році).

Відтоді п’ять років поспіль «свободівець» декларує абсолютно однакові суми доходів. Депутат вказує, що отримав дохід від підприємницької діяльності в сумі 28 800 гривень та 40 800 гривень. Ці суми фігурують в усіх його п’яти деклараціях, оприлюднених на сайті НАЗК за період з 2016 по 2021 рік.

У деклараціях Загурський вказував джерела своїх доходів — 28 800 гривень йому щорічно перераховував Савчук Андрій Богданович, а 40 800 — Наняк Олена Володимирівна. Обидвоє є підприємцями та займаються роздрібною торгівлею одягом. Сам Олег Загурський зареєстрований як ФОП і займається наданням в оренду майна.

У коментарі ZAXID.NET Олег Загурський повідомив, що не бачить проблеми в декларуванні однакових сум доходів. «А що, мають бути неоднакові доходи? Чи ви вважаєте, що зараз такий час, що варто піднімати людям оренду? Декларувалось так, як воно правильно. Так, як воно є – так і декларувалось. Кому воно подобається чи не подобається, це його особисті моменти», – заявив Олег Загурський.

За повідомленням «ЧЕСНО», доходи Олега Загурського збільшились лише минулого року — у поданій у 2021-му році декларації, окрім звичних сум доходів, він задекларував ще 184 тис. грн від продажу рухомого майна і 1000 гривень як подарунок від Івано-Франківської обласної ради.