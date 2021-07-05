У березні суд зобов’язав НАЗК заплатити 7,7 млн грн власникам серверів, на яких працював реєстр декларацій

Національне агентство з запобігання корупції оскаржило рішення Господарського суду Києва, за яким відомство мало сплатити 7,7 мільйона гривень ТОВ «Алтаюр» – власникам серверів, на яких раніше працював реєстр декларацій. Про це повідомила прес-служба НАЗК.

«30 червня Північний апеляційний господарський суд задовольнив апеляційну скаргу НАЗК, скасувавши суперечливе рішення Господарського суду міста Києва, та ухвалив нове рішення, яким визнав безпідставними вимоги ТОВ «Алтаюр» про повернення обладнання та стягнення 7,7 млн грн державних коштів на користь компанії», — йдеться у повідомленні.

У НАЗК відзначили, що це ключова справа ТОВ «Алтаюр» проти агентства. Загалом підприємство ініціювало проти НАЗК ще 5 проваджень, пов’язані із цим кейсом.

Так, у березні суд зобов’язав Національне агентство з питань запобігання корупції заплатити 7,7 мільйона гривень власникам серверів, на яких раніше працював реєстр декларацій, і повернути обладнання.