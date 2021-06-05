Керівник НАЗК Олександр Новіков розповів про нововведення у перевірці електронних декларацій депутатів і чиновників

З 1 червня запрацювала система автоматичного контролю за деклараціями про доходи посадовців, повідомив голова Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександр Новіков.

«Буквально з 1 червня запрацювала система логічного та арифметичного контролю за деклараціями. Це стосується всіх 780 тисяч декларацій, які були подані до 1 квітня за 2020 рік», – розповів Новіков в Інтерв’ю «Укрінформу», опублікованому в п’ятницю, 4 червня..

За його словами, всі декларації були звірені з попередніми деклараціями, і загалом з 14 державними реєстрами. У результаті звірки комп’ютерна система сформувала «рейтинг ризику декларацій». За новими правилами НАЗК отримало рейтинг ризику декларацій, за яким відбиратиме їх для перевірки.

Як уточнив голова НАЗК, серед перших десяти – декларації парламентаріїв та депутатів місцевих рад. «Так комп’ютер установив ризик можливості отримання незаконних доходів або незадекларованого майна», – сказав Олександр Новіков.

На початку 2021 році у НАЗК пояснили, що під перевірку можуть потрапити насамперед декларації з технічними помилками і назвало найпоширеніші з них. Так, ризиковою буде вважатися декларація, в якій декларанти не вказали права на користування об’єктом, у якому вони або члени їхніх сімей зареєстровані, але не володіють ним на праві власності. Також під ризик потраплять декларації, у яких декларанти вказуватимуть право на користування приватним будинком, але не згадають про земельну ділянку під ним.