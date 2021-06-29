Парламент проголосував за відповідальність за брехню в деклараціях

Народні депутати у вівторок, 29 червня, повторно проголосували за законопроект №4651 про відповідальність за недостовірну інформацію в деклараціях про майно і доходи.

Цей законопроект Верховна Рада ухвалила ще 3 червня, але президент Володимир Зеленський наклав на нього вето через правки, що внесли під час розгляду. Вето президента підтримала Венеційська комісія, яка наголошувала на тому, що не можна послаблювати відповідальність за брехню в деклараціях і ненадання інформації про майно близьких родичів декларантів.

Нагадаємо, що у запропонованих Ігорем Фрісом правках ішлося про дозвіл не декларувати майно, яким володіють чи користуються родичі декларанта, якщо ті не надали інформацію про нього.

Тобто проголосована норма давала би змогу недобросовісному декларанту переписувати дорогі автівки, квартири, бізнес тощо, наприклад, на дружину, яка, за його словами, відмовляється надати йому документи про це майно, а отже, не декларувати його. За таких умов декларанта не можна було б притягнути до кримінальної відповідальності у будь-якій формі.

Після ветування закону Володимир Зеленський подав свої пропозиції до нього і депутати проголосували ще раз із їх урахуванням.

До слова, закон передбачає, що якщо людина внесла неправдиві відомості у декларацію на 500-2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (4,5 млн грн), пропонується встановити такі покарання:

штраф від 3000 до 4000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 51 тис.грн до 68 тис. грн);

громадські робти (від 150 до 240 годин);

обмеження волі на строк до двох років, або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років.

Водночас позбавлення волі до двох років загрожуватиме тим, хто збрехав у декларації на понад 4,5 млн грн. За умисне неподання декларацій, крім штрафу та громадських робіт, також загрожуватиме позбавлення волі за термін до двох років із позбавленням права обіймати певні посади до трьох років.