Голова венеційської комісії Джанні Буккікіо підтримав намір ветувати законопроект про брехню в деклараціях

Голова Венеційської комісії Джанні Букіккіо заявив, що у комісії не підтримують зміни до ухваленого ВРУ 3 червня у другому читанні законопроекту про покарання за недостовірне декларування. Про це він сказав під час конференції «Демократія у дії», що відбувається в Києві. Нагадаємо, відповідні правки до законопроекту запропонував депутат партії «Слуга народу» Ігор Фріс.

Джанні Букіккіо зазначив, що Венеційська комісія підтримує намір президента Володимира Зеленського ветувати законопроект.

«Венеційська комісія в останньому рішенні привітала повторне запровадження ув'язнення до 2 років за подання недостовірних відомостей до декларації. Правки до законопроєкту змінили позбавлення волі на її обмеження, майно родичів виключили з обов'язкового декларування. Це негативні поправки, і Венеційська комісія їх не підтримує. Тому ми вдячні президенту Зеленському за намір ветувати цей закон», – сказав голова Венеційської комісії.

Нагадаємо, що у запропонованих Ігорем Фрісою правках ідеться про дозвіл не декларувати майно, яким володіють чи користуються родичі декларанта, якщо ті не надали інформацію про нього.

Тобто проголосована норма даватиме змогу недобросовісному декларанту переписувати дорогі автівки, квартири, бізнес тощо, наприклад, на дружину, яка, за його словами, відмовляється надати йому документи про це майно, а отже, не декларувати його. За таких умов декларанта не можна буде притягнути до кримінальної відповідальності у будь-якій формі.

Зараз активи родичів – дружини, чоловіка, дітей – підлягають обов’язковому декларуванню в частині тих відомостей, які відомі або повинні бути відомі суб’єкту декларування.

Нагадаємо, 3 червня Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроект президента Володимира Зеленського про повернення ув’язнення за брехню в деклараціях. Коли законопроект набуде чинності, недобросовісним декларантам загрожуватиме покарання у вигляді штрафу від 51 тис. грн, громадських робіт або обмеження чи позбавлення волі до двох років.

Нагадаємо, 27 жовтня 2020 року Велика палата Конституційного суду визнала неконституційною кримінальну відповідальність за недостовірне декларування та приховування майна. Згодом стало відомо, що КС визнав неконституційними повноваження НАЗК моніторити спосіб життя чиновників.

4 грудня 2020 року Верховна Рада повернула кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації – депутати ухвалили законопроєкт, що передбачає штраф і обмеження свободи, але не тюремне ув’язнення. Тоді в НАЗК розкритикували цей документ за те, що в ньому немає пункту про позбавлення волі, і попросили президента Зеленського накласти вето на нього.