Володимир Зеленський ветував свій закон через поправки, які депутати внесли до нього під час розгляду

Президент України Володимир Зеленський ветував закон, що послаблює відповідальність за недостовірне декларування. Про це у вівторок, 15 червня, повідомили в Офісі президента.

В ОП пояснили, що закон дозволяє притягнути чиновника до кримінальної відповідальності лише за недостовірне декларування об’єктів, про які йому повідомили члени родини. Це своєю чергою дає лазівку недобросовісним декларантам для того, щоб не зазначати у своїх деклараціях майно, яким володіють чи користуються їхні родичі, пояснюючи це тим, що члени їхньої сім’ї нібито не повідомили їм про це майно.

Враховуючи це, президент України повернув закон до парламенту.

«Кримінальна відповідальність за недостовірне декларування відомостей має бути достатньо суворою та передбачати можливість призначення покарання у вигляді позбавлення волі», – йдеться у повідомленні.

Як інформував ZAXID.NET, 3 червня Верховна Рада повернула покарання у вигляді позбавлення волі за брехню посадовців у майнових деклараціях, яку восени скасував Конституційний суд, але з поправками, які пом'якшують відповідальність щодо декларування майна родичів або неподання декларації.

Так, якщо особа внесла неправдиві відомості у декларацію на 500-2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (4,5 млн грн), пропонується встановити такі покарання:

штраф від 3000 до 4000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 51 тис.грн до 68 тис. грн);

громадські роботи (від 150 до 240 годин);

обмеження волі на строк до двох років, або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років.

Водночас позбавлення волі до двох років загрожуватиме тим особам, які збрехали в декларації на понад 4,5 млн грн. За умисне неподання декларацій, крім штрафу та громадських робіт, також загрожуватиме позбавлення волі за термін до двох років із позбавленням права обіймати певні посади до трьох років.

Після цього Національне агентство з питань запобігання корупції та Національне антикорупційне бюро закликали президента Володимира Зеленського ветувати закон № 4651 щодо декларування, ухвалений 3 червня, оскільки він дозволяє не декларувати майно членів родини.

27 жовтня 2020 року Конституційний суд визнав неконституційними низку положень антикорупційного законодавства. Внаслідок цього рішення Україна ризикувала втратити підтримку МВФ, Світового банку та інших міжнародних партнерів, а також безвізовий режим із ЄС.