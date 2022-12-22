Більшість із цих могил розташовані на кладовищі у Старому Криму

Журналісти агенції Associated Press проаналізували актуальні супутникові знімки з Маріуполя та виявили, що з березня у місті та на околицях з’явились щонайменше 10 300 нових могил.

Більшість із цих могил розташовані на кладовищі у Старому Криму. За підрахунками AP, загальна площа нових могил становить 51,5 тис. м2. Зняті дроном відеоматеріали свідчать, що росіяни використовували важку техніку, щоб вирити довгі траншеї, які потім знову засипали.

«Могили нагадують ґрунтові кургани, іноді з дерев’яними хрестами з іменами та датами, але здебільшого з написаними від руки цифрами. Кілька могил були позначені декількома номерами, що потенційно вказує на наявність більш ніж однієї людини в одній могилі», – йдеться в матеріалі.

За підрахунками журналістів, у Старому Криму на кожні 6 м розташована одна могила. За таким принципом викопували могили й у селах Мангуш і Виноградне, що неподалік Маріуполя.

Троє судових археологів, до яких звернулись журналісти, вважають аналіз обґрунтованим, зважаючи на обмеженість інформації та відсутність доступу до могил. Один з спеціалістів, до якого звернулось агентство, сказав, що кількість могил не обов'язково відповідає кількості вбитих українців.

AP зазначає, що місця масових поховань в інших частинах України, ексгумовані міжнародними судово-медичними експертами, часто містили більше одного набору людських останків в одній могилі. Багато з них мали явні ознаки насильницької смерті, такі як травми від вибуху, кульові поранення та руки, зв'язані мотузкою.