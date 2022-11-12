У селищі Старий Крим, що за 5 км від Маріуполя, помітили збільшення цвинтаря. Тут з'явився новий сектор масових поховань №21. Відповідне відео опублікувала міська рада Маріуполя у Telegram, а також радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

«Знову траншеї, навіть незаколочені труни, частини тіл в коробках. Вже навіть не на всі могили встановлюють таблички, просто зариваючи як є. Кладовище зростає на очах. Робота з облаштування нових траншей смерті не зупиняється ні на день», – написав Петро Андрющенко.

За його словами, облаштування нових масових поховань, зокрема, спричинено зростанням природної смертності, адже мешканці міста живуть у холоді і без доступу до нормальної медичної допомоги. Крім того, росіяни агресивно демонтують розбомблені будинки та знаходять під завалами нові тіла загиблих.

«Намагаються проводити ексгумацію без зайвої уваги ззовні, потайки просто ховаючи людей в братські могили, іноді навіть без табличок», – додав Петро Андрющенко.

Збільшення кількості масових поховань біля Маріуполя в Старому Криму, Мангуші та Виноградному можна було спостерігати ще з весни завдяки супутниковим знімкам. Загалом від початку повномасштабної війни там викопали щонайменше 4600 могил, проте ще у травні захисники Маріуполя повідомляли, що росіяни вбили більше 25 тисяч мирних мешканців.

Як інформував ZAXID.NET, раніше повідомлялося, що окупанти в маріупольському драмтеатрі бетоном заливають тіла загиблих, а трупний запах намагаються усунути за допомогою хлорки.