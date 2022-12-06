Окупанти зносять пошкодженні обстрілами будинки в Маріуполі

Російські окупанти планують знести у Маріуполі 950 будинків. Таким чином Росія намагатиметься приховати злочини проти цивільного населення. Про це 6 грудня повідомили у прес-службі Маріупольської міської ради.

Зазначається, що мешканців окупованого Маріуполя попередили про знесення їхніх будинків, у тому числі й у центрі міста.

«Це чергове бажання сховати свої злочини та викреслити довоєнний, мирний, український Маріуполь з пам‘яті жителів. 950 будинків окупанти хочуть достерти з мапи нашого міста», – йдеться в повідомленні.

У місті окупанти розмістили оголошення з попередженням про знесення будинків. Мешканців просять забрати речі.

У міській раді зазначили, що Україна готує план відбудови Маріуполя Mariupol Reborn, до розробки якого залучили міжнародних архітекторів та урбаністів.