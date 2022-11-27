Радник мера Маріуполя опублікував відео знесення будинку в центрі міста

У тимчасово захопленому Маріуполі росіяни почали зносити будинки в історичному центрі міста, щоб приховати наслідки своїх бомбардувань, повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.

На підтвердження своїх слів він опублікував відео знищення будинку на проспекті Миру, 85.

«Цивільні окупанти дістались до історичного центру Маріуполя, пр. Миру, 85 - знесення будинку. Чергове приховування наслідків бомбардування російськими літаками. Так історія Маріуполя часів після Другої світової перетворюється на сміття», – написав Андрющенко в Telegram.

Російські загарбники масово зносять житлові будинки в Маріуполі, вже знищено понад 50 тис. квартир. У тимчасово захопленому місті потребують негайного переселення щонайменше 40 тис. людей. Через системний демонтаж житла вони просто опиняються на вулиці. Окрім того, в Маріуполі вже налічується 28 тис. цивільних загарбників, які мають десь жити. До кінця 2023 року їх кількість, за планами росіян, має збільшитись до 50-60 тисяч (без сімей), а загалом – до 100-120 тис. разом з родинами.

Крім того, жителі Маріуполя регулярно стоять в чергах за водою та хлібом, а через відсутність безготівкового розрахунку – до поштових відділень та банкоматів.