Нова техніка рухалася в бік Донецька

У тимчасово окупованому Маріуполі продовжують фіксувати рух техніки російських окупаційних військ. На ній помітили нові позначки, зокрема, червоний трикутник, всередині якого намальовані білий трикутник та коло.

Крім того, на тентах автівок можна побачити перекреслену навскіс позначку «О», повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, ці нові позначки з’явилися 15 листопада. Їх побачили під час посиленого руху техніки з Херсонського напрямку. Андрющенко уточнив, що маркована такою позначкою техніка рухається в бік Донецька.

Нагадаємо, що раніше всю свою техніку, призначену для війни в Україні, російські загарбники маркували символами Z і V.