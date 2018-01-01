Із березня Wizz Air відновлює рейси зі Львова до Дортмунда

Це на два місяці раніше, ніж планувалося

СуспільствоОльга Гринько, сьогодні, 09:193010

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Із березня Wizz Air відновлює рейси зі Львова до Дортмунда
фото Зlane-mad.com
Лоу-кост Wizz Air відновлює польоти зі Львова до Дортмунда

Лоу-кост Wizz Air відновлює польоти зі Львова до Дортмунда з 26 березня. Це на два місяці раніше, ніж було заплановано. На офіційному сайті компанії продаж білетів уже відкрито.

Інформація про продаж квитків на офіційному сайті Wizz Air

Як повідомляє сайт avianews.com, перельоти будуть здійснюватися двічі на тиждень – у понеділок та п’ятницю. Вартість квитків – від 719 гривень.

Як раніше повідомляв ZAXID.NET, було заплановано відновити перельоти до Дортмунда з 21 травня 2018 року. Нагадаємо, що компанія Wizz Air вже виконувала рейси зі Львова до Дортмунда, проте восени 2014 року його закрили.

Також заплановано, що у 2018 році Wizz Air відкриє рейси зі Львова до Лондона, Катовіце та Ґданська.

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