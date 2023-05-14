Парки Львівської ОТГ оброблятимуть упродовж 15-18 травня

Із понеділка 15 травня й до четверга 18 травня парки, лісопарки та зелені зони Львівської ОТГ оброблятимуть від кліщів. Мешканців просять утриматися від відвідування парків у цей період.



Обробку парків проводять, щоб не допустити виплід кліщів та мінімізувати укуси мешканців. Оброблятимуть зони біля дитячих майданчиків, доріжок, майданчиків для відпочинку тощо. Мешканців, особливо з тваринами, просять не відвідувати парки впродовж 72 годин.

Графік проведення обробок:

15 травня

парк «700 річчя Львова»;

парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення «Високий замок»;

парк «Замарстинівський»;

парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення ім. І. Франка;

геологічна пам’ятка природи місцевого значення парк «Кортумова гора»;

парк «Під Голоском»;

парк обмежений вул. І. Миколайчука, вул. Гетьмана І. Мазепи, вул. Пилипа Орлика;

регіональний ландшафтний парк «Знесіння».

​​​​​​​16 травня

парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення «Залізна Вода»;

парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення «Снопківський»;

парк Святого Івана Павла ІІ Папи Римського;

парк «Архангела Михаїла на вул. Стрийській»;

парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення «Стрийський парк»;

пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення – Львівський центральний парк культури і відпочинку ім. Б. Хмельницького.

17 травня

ботанічна пам’ятка природи місцевого значення «Лісопарк “Погулянка»;

парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення «Личаківський», зокрема меморіальний комплекс «Пагорб Слави»;

зелена зона «Майорівка»;

парк «Озеро Левандівське»;

ландшафтний заказник місцевого значення «Торфовище Білогорща»;

парк «На вул. Роксоляни»;

парк «Кольонія»;

лісовий заказник місцевого значення «Лісопарк «Рудно».​​​​​​​

18 Травня

парк «Піскові озера»;

парк «Горіховий Гай»;

парк «Скнилівський»;

парк «Левандівський»;

парк «Бондарівка»;

парк імені І. Виговського;

парк імені Богдана Хмельницького в смт. Брюховичі.

За несприятливої погоди графік обробки можуть змінити. Міські парки у Львові обробляють препаратом «Ципертрин» за теплої і сухої погоди.