Львів‘ян просять не відвідувати міські парки через обробку від кліщів
Із понеділка 15 травня й до четверга 18 травня парки, лісопарки та зелені зони Львівської ОТГ оброблятимуть від кліщів. Мешканців просять утриматися від відвідування парків у цей період.
Обробку парків проводять, щоб не допустити виплід кліщів та мінімізувати укуси мешканців. Оброблятимуть зони біля дитячих майданчиків, доріжок, майданчиків для відпочинку тощо. Мешканців, особливо з тваринами, просять не відвідувати парки впродовж 72 годин.
Графік проведення обробок:
15 травня
- парк «700 річчя Львова»;
- парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення «Високий замок»;
- парк «Замарстинівський»;
- парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення ім. І. Франка;
- геологічна пам’ятка природи місцевого значення парк «Кортумова гора»;
- парк «Під Голоском»;
- парк обмежений вул. І. Миколайчука, вул. Гетьмана І. Мазепи, вул. Пилипа Орлика;
- регіональний ландшафтний парк «Знесіння».
16 травня
- парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення «Залізна Вода»;
- парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення «Снопківський»;
- парк Святого Івана Павла ІІ Папи Римського;
- парк «Архангела Михаїла на вул. Стрийській»;
- парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення «Стрийський парк»;
- пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення – Львівський центральний парк культури і відпочинку ім. Б. Хмельницького.
17 травня
- ботанічна пам’ятка природи місцевого значення «Лісопарк “Погулянка»;
- парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення «Личаківський», зокрема меморіальний комплекс «Пагорб Слави»;
- зелена зона «Майорівка»;
- парк «Озеро Левандівське»;
- ландшафтний заказник місцевого значення «Торфовище Білогорща»;
- парк «На вул. Роксоляни»;
- парк «Кольонія»;
- лісовий заказник місцевого значення «Лісопарк «Рудно».
18 Травня
- парк «Піскові озера»;
- парк «Горіховий Гай»;
- парк «Скнилівський»;
- парк «Левандівський»;
- парк «Бондарівка»;
- парк імені І. Виговського;
- парк імені Богдана Хмельницького в смт. Брюховичі.
За несприятливої погоди графік обробки можуть змінити. Міські парки у Львові обробляють препаратом «Ципертрин» за теплої і сухої погоди.