Українських військових утримували у Оленівській колонії, а також на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей

Україна та Росія провели черговий обмін військовополоненими, врезультаті якого вдалось повернути 20 українських захисників. Про це у четвер, 13 жовтня, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

За його словами, з російського полону вдалось звільнити 14 воїнів ЗСУ, чотирьох бійців територіальної оборони, одного нацгвардійця та військовослужбовця ВМС.

«Наші повертаються додому. Черговий обмін полоненими, чергові миті радості і усвідомлення того, що сьогодні для багатьох родин буде один з кращих днів у житті. Вдалося звільнити з полону 20 людей», – повідомив Андрій Єрмак.

Він додав, що цих військових утримували в колонії в Оленівці та на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей. Зараз вони проходять медогляд, після чого, за потреби, їх відправлять на лікування та до родин.

Зазначимо, що лише впродовж вересня Україні вдалось повернути з полону майже 300 військових.