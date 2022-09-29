Додому повернулися четверо морських піхотинців та двоє цивільних

Україна повернула з російського полону ще 6 українців. Додому повернулися четверо морських піхотинців – Олексій Булахов, Микола Костенко, Людмила Герасименко та Іван Земляний. Усі вони брали участь в обороні Маріуполя. Також звільнили двох цивільних – Вікторію Андрушу та Яну Майбороду. Обмін відбувся на Чернігівщині.

«Відбувся черговий обмін полоненими. Ми повернули 6 наших людей - чотирьох морпіхів та двох цивільних. Офіцери – Булахов Олексій та Костенко Микола. Солдати – Герасименко Людмила та Іван Земляной. Цивільні – Андруша Вікторія та Майборода Яна», — повідомив 29 вересня керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Він розповів, що Вікторію Андрушу 27 березня російські солдати забрали з дому. В її телефоні знайшли дані про ворожу техніку, які вона передавала ЗСУ. Згодом її відвезли до Росії, де утримували в Курському СІЗО. Майборода опинилася в полоні через те, що в її телефоні зайшли фотографії техніки росіян на території Чорнобильської зони.

Військові брали участь у боях за Маріуполь.

«Обміни продовжуються. Наша мета - повернути всіх наших людей. Над цим працюємо нон-стоп, і ми обов’язково це зробимо», – додав Єрмак.

Він зазначив, що лише цього місяця Україна повернула з полону 235 людей.

Нагадаємо, що 21 вересня з російського полону було звільнено 215 українців, серед них – командири полку «Азов». Також звільнили 10 іноземних військових, які воювали на боці України. Відомо, що окупанти утримують ще майже 800 азовців. Загалом у російському полоні залишаються близько 2500 українців.