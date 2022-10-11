З російського полону звільнили ще 32 українських військових
Серед звільнених – офіцери, сержанти та солдати ЗСУ
Суспільство — Ольга Гринько, 0 0
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З російського полону звільнили 32 військових – офіцерів, сержантів та солдатів ЗСУ
Україна звільнила із російського полону ще 32 військових. Про це повідомили у Міністерстві оборони України.
«Наші вдома! Відбувся черговий обмін полоненими. Вдалося звільнити 32 військових – офіцерів, сержантів, солдатів ЗСУ», – зазначено у повідомленні Міноборони.
Також повідомляється, що повернули тіло одного загиблого воїна. За інформацією керівника Офісу президента Андрія Єрмака, це ізраїльтянин Дмитро Фіалка.
Фото Міноборони
Нагадаємо, 21 вересня Україна повернула з російського полону командирів «Азовсталі» та ще 210 військових.
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