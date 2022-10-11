З російського полону звільнили 32 військових – офіцерів, сержантів та солдатів ЗСУ

Україна звільнила із російського полону ще 32 військових. Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

«Наші вдома! Відбувся черговий обмін полоненими. Вдалося звільнити 32 військових – офіцерів, сержантів, солдатів ЗСУ», – зазначено у повідомленні Міноборони.

Також повідомляється, що повернули тіло одного загиблого воїна. За інформацією керівника Офісу президента Андрія Єрмака, це ізраїльтянин Дмитро Фіалка.

Фото Міноборони

Нагадаємо, 21 вересня Україна повернула з російського полону командирів «Азовсталі» та ще 210 військових.