Один із загарбників зізнався, що краще сидіти у в’язниці і бути живим, ніж лежати вбитим в українській землі

Бійці Збройних сил України на сході взяли в полон велику кількість нещодавно мобілізованих росіян. Один із загарбників зізнається, що краще сидіти у в’язниці і бути живим, ніж лежати вбитим в українській землі, йдеться у повідомленні прес-служби СБУ.

Як повідомляється, під час контрнаступу Збройних сил України на східному фронті у полон потрапила велика кількість нещодавно мобілізованих росіян. Частина з них «провоювала» 12 днів, наголосили в СБУ.

За словами росіянина з Удмуртії, який потрапив у полон, він «13 сентября прибыл в Миллерово, сдался в плен 25 сентября, воевал 12 дней». Він шокований тим, як вправно українські захисники нищать російських солдатів, і говорить, що його взвод «поклали» за хвилину.

відео СБУ

«Мы увидели людей вооруженных нормально, обученных нормально, у каждого второго рация, у всех тепловики, у всех прицелы ночного видения… Они перестреляли целый взвод за 1 минуту. За 1 минуту погибли 20 человек!», – бідкається росіянин.

Він вважає, що «лучше в тюрьме сидеть живым, чем в украинской земле лежать мертвым».

«Шкода, що цей «доброволець» тільки зараз зрозумів цю просту істину», – наголосили в СБУ.

Нагадаємо, раніше українська розвідка повідомила про масову здачу росіян в полон.