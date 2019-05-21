Ізраїль і ХАМАС уклали перемир'я на півроку

Ізраїль і ХАМАС досягли угоди про шестимісячне припинення вогню вздовж ізраїльського кордону із Сектором Гази. Про це повідомляє видання The Times of Israel.

Угода включає в себе зобов'язання ХАМАСу припинити інциденти із застосуванням насильства вздовж прикордонної огорожі, підтримку буферної зони в 300 метрах від кордону, припинення запуску запалювальних куль в ізраїльських громадах, а також нічних сутичок між мешканцями Гази і силами безпеки Ізраїлю.

Крім того, повинні бути припинені спроби флотилій прорватися через морський кордон між Газою та Ізраїлем.

Натомість Ізраїль знову дозволить ловити рибу на відстані до 15 морських миль від узбережжя Гази, дозволить Організації Об'єднаних Націй запускати програми з оплати праці, і дозволить ввозити медикаменти та іншу цивільну допомогу в анклав для надання допомоги палестинцям.

Також в Ізраїлі пообіцяли приступити до початку переговорів з Газою щодо електрики, контрольно-пропускних пунктів та охорони здоров'я.

Загострення відносин між Ізраїлем і Палестинською автономією відбулося напередодні міжнародного музичного конкурсу «Євробачення». З 4 травня станом на 6 травня палестинські бойовики здійснили запуск близько 450 ракет по Ізраїлю, ізраїльські ВПС атакували більш ніж 200 об'єктів рухів ХАМАС і «Ісламський джихад» в Газі. Підсумками ударів ізраїльських ВПС по сектору Газа стала загибель 23 палестинців, 10 з них - бойовики угруповань ХАМАС і «Ісламський джихад».

Угруповання ХАМАС в липні 2007 року взяло під контроль сектор Газа під час військового конфлікту з палестинським рухом ФАТХ.