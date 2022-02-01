Нагороди вручав посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський

Держава Ізраїль нагородила ще сімох українських громадян званням Праведника народів світу. Цю нагороду вручають людям, які, ризикуючи власним життям, рятували євреїв у роки Другої світової війни. На сьогодні звання Праведників удостоєні понад 2600 українців.

Як повідомив у вівторок, 1 лютого, Український інститут національної пам’яті (УІНП), церемонія нагородження відбулася у Національному музеї історії України у Другій світовій війні. Документи про присвоєння звання Праведників народів світу та медалі родинам вручив особисто посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський.

Праведниками народів світу визнали братів Петра та Ігната Павловських (посмертно) за порятунок Міхаеля Грінштейна та його батька Шмуеля, дружини, трьох дітей та двох родичів Ісаака Подежви та Роні Шварцберга. Нагороди отримали внуки братів Анатолій та Володимир Павловські.

Також нагороду посмертно отримала Олександра Байнак за порятунок Хани Шварцман та Леоніда Сітковецького. Нагороду отримала правнучка Олександри Байнак Анастасія Миколаївна.

Посмертною медаллю Праведника нагородили Марію Жосул за порятунок Белли Клеваневської. Нагороду отримала онука Марії Ольга Коханевич.

Окрім того, посмертно до Праведників народів світу зарахували Павла і Марію Натарових за порятунок Раї Агранович-Задери. Нагороду отримала їхня дочка Іраїда Козачук.

«За кожною з цих історій можна зняти фільм або написати книгу, і кожна з них достойна цього. Що спільного між усіма цими людьми? Я думаю, що спільне насамперед у тому, що в умовах загального божевілля, нелюдської ситуації вони зробили простий вибір – не зважаючи ні на що, залишатися людьми», – зазначив посол Ізраїлю в Україні.

Нагадаємо, починаючи з 2021 року, Україна щороку 14 травня вшановуватиме українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.