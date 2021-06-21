Михайлові Бродському – 49 років

Новим послом Ізраїлю в Україні став Михайло Бродський. Він замінить Джоеля Ліона, який працював на цій посаді останні три роки, пише Breslev News.

Михайло Бродський раніше був послом Ізраїлю в Казахстані. Він вже найближчим часом почне виконувати свої обов'язки в Україні.

Михайлу Бродському 49 років. Він народився в Санкт-Петербурзі. В 1990 році Бродський іммігрував до Ізраїлю. В Міністерстві закордонних справ Ізраїлю він працює з 2002 року.

На початку своєї кар'єри, близько 5 років, він працював прес-аташе в посольстві Ізраїлю в Москві, а через кілька років – директором з питань зв'язків з громадськістю посольства Ізраїлю в Лондоні.

Нагадаємо, ізраїльський парламент (кнесет) 13 червня затвердив новий склад уряду на чолі з 49-річним правим націоналістом, IT-мільйонером Нафталі Беннетом.