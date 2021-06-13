Беньямін Нетаньягу очолював уряд Ізраїлю з 2009 року, тепер новим прем’єром цієї країни впродовж двох років буде Нафталі Беннет

Ізраїльські опозиційні партії в неділю, 13 червня, проголосували за створення нового уряду без лідера правоцентристської партії «Лікуд» Беньяміна Нетаньягу. Новим прем'єр-міністром країни став Нафталі Беннет, повідомляє The Times of Israel.

Новий склад уряду схвалили 60 зі 120 членів Кнесету – ізраїльського парламенту. Новий прем’єр-міністр та уряд вже склали присягу на вірність Ізраїлю.

Беньямін Нетаньягу був очільником уряду ще з 2009 року. Після втрати посади прем’єр-міністра, він залишиться лідером тепер вже опозиційної правої партії «Лікуд», пише BBC.

Як пише «Громадське», , 2 червня ізраїльські опозиційні партії досягли угоди про створення нової коаліції. Політики домовилися, що Беннет буде очільником уряду впродовж двох років. Після цього його замінить лідер центристської партії «Єш Атід» Яір Лапід, який обійматиме посаду прем'єр-міністра ще два роки – до нових виборів.

Усього до коаліції увійшли вісім політсил, які сповідують абсолютно різні політичні ідеології – від правих до лівих. В новий уряд, як зазначає BBC, потрапили представники першої незалежної арабської партії PAAM. Крім того, в уряді Беннета буде рекордна кількість жінок на міністерських посадах – вісім.

BBC зазначає, що включення до складу уряду представників арабської партії PAAM та інших політсил лівого спрямування може викликати суперечку щодо політики Ізраїлю на палестинських територіях або розширення в країні прав сексуальних меншин (наприклад, узаконення одностатевих шлюбів, проти чого виступають ісламісти з PAAM).

Національно-релігійна партія 49-річного Беннета «Яміна» в парламенті має лише 7 зі 120 місць. Однак саме через неспроможність більших партій сформувати коаліцію Беннет став важливим гравцем у переговорах щодо уряду.

Беннета в середині 2000-х вважали союзником Нетаньягу, однак після цього він вийшов із партії «Лікуд» і вступив у праву партію «Єврейський дім». У 2013 році провів її в парламент.

Потім Беннет обіймав міністерські посади в різних складах уряду до 2019 року, поки його нинішня партія не зазнала поразки на чергових виборах до Кнесету. Проте вже через кілька місяців на позачергових виборах Беннет повернувся до парламенту.

Цього політика часто називають ультранаціоналістом, а сам він вважає себе більш правим, ніж Нетаньягу. Зокрема, він говорить, що Ізраїль має бути національною єврейською державою.