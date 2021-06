Ізраїль став першою країною у світі, яка заборонила на законодавчому рівні торгівлю натуральним хутром. Відповідний закон набуде чинності через 6 місяців, повідомляє The Jerusalem Post.

Заборона поширюється на індустрію моди (ринок модного одягу). Вона стосуватиметься продажу й купівлі натурального хутра для виробництва одягу. Таке рішення підтримують 86% ізраїльтян.

Водночас заборона не поширюватиметься на випадки, пов’язані з науковими дослідженнями, освітою, релігійними цілями чи традиційними обрядами. Останнє, як зазначає газета, імовірно, стосується ультраортодоксальних євреїв, які часто носять хутряні шапки.

Голова міністерства охорони навколишнього середовища Гіла Гамліель заявила, що заборона захистить безліч лисиць, норок та інших тварин.

«Хутряна промисловість є причиною загибелі сотень мільйонів тварин у всьому світі і заподіює неймовірні страждання. Використання шкіри і хутра дикої природи в модній індустрії аморально і, звичайно ж, зайве. Шуби з хутра тварин не можуть виправдати індустрію жорстоких вбивств», – сказала вона.

Заборона, про яку оголошували ще в жовтні 2020-го, набуває чинності лише в грудні 2021 року. Попри це, рішення Ізраїлю вже привітали провідні організації із захисту прав тварин. Група PETA («Люди за етичне ставлення до тварин») назвала заборону «історичною перемогою», яка врятує тварин від жорстоких убивств заради їхньої шкіри.

IT'S OFFICIAL: Israel has become the first country in the world to ban the sale of fur!



This historic victory will protect countless foxes, minks, rabbits, and other animals from being violently killed for their skin. https://t.co/S9T5I5jfIP pic.twitter.com/K6HBWq4NSC