Неконтрольований гнів може погано вплинути не лише на стосунки. а й на здоров'я

Нині чимало людей знають, як часто важко справитися з негативними емоціями, які переповнюють. Гнів – звичайна і значною мірою здорова емоція. Утім, важливо справлятися з нею, уникаючи негативних наслідків. Неконтрольований гнів може негативно вплинути не лише на стосунки з оточуючими, а й на здоров'я, каже експерт МОЗ Олег Швець, і ділиться 10 способами, які допоможуть навчитися управляти гнівом.

1. Перш ніж говорити, подумайте. У запалі легко сказати щось таке, про що потім пошкодуєте. Зробіть паузу на декілька хвилин, щоб зібратися з думками, перш ніж щось говорити. Дозвольте іншим людям зробити те саме.

2. Розкажіть, що вас турбує. «Як тільки заспокоїтеся і будете ясно мислити, висловіть свої думки в наполегливій, але неконфронтаційній манері. Поділіться своїми побоюваннями та потребами чітко і прямо, не ображаючи інших і не намагаючись їх контролювати», – радить лікар.

3. Робіть фізичні вправи. Фізична активність допомагає зменшити стрес, який провокує гнів. Якщо відчуваєте, що гнів зростає, вийдіть на прогулянку чи пробіжку, або зробіть інші рухові вправи.

4. Візьміть тайм-аут. «Робіть собі короткі перерви впродовж дня, особливо в той час, коли ви схильні до стресу. Декілька хвилин тиші допоможуть відчути себе більш підготовленими, щоб впоратися з тим, що чекає на вас попереду, без роздратування чи гніву», – пропонує Олег Швець.

5. Визначте можливі рішення. Не зосереджуйтея на тому, що вас розлютило, натомість попрацюйте над розв’язанням поточної проблеми. Вас засмучує безлад у кімнаті дитини? Закрийте двері. Партнер щовечора запізнюється на вечерю? Перенесіть вечерю на більш пізній час або домовтеся їсти окремо декілька разів на тиждень. Деякі речі неможливо контролювати. Спробуйте реалістично оцінити, що можете змінити, а що ні. Нагадуйте собі, що гнів нічого не вирішить і здатний зробити тільки гірше.

6. Використовуйте «Я» – висловлювання. Критика або звинувачення здатні лише посилити напругу. Спробуйте використовувати «Я» – висловлювання, щоб описати проблему. Наприклад, замість «Ти ніколи не робиш ніякої хатньої роботи» можна сказати: «Я засмучена, що ти пішов з-за столу, не запропонувавши допомогти з посудом».

7. Не тримайте зла. Прощення є потужним інструментом. Якщо ви дозволите гніву та іншим негативним почуттям витіснити позитивні, вас може поглинути гіркота або відчуття несправедливості. Прощення того, хто вас образив, допоможе винести конструктивний досвід з ситуації та зміцнити стосунки.

8. Жартуйте. Сміх допомагає зняти напругу. Використовуйте гумор, щоб зрозуміти, що вас злить, і, можливо, з будь-якими нереалістичними очікуваннями щодо того, як все має відбуватися. Та уникайте сарказму, бо він може погіршити ситуацію.

9. Практикуйте релаксацію. Спробуйте вправи на глибоке дихання, уявіть щось приємне або повторюйте заспокійливе слово чи фразу, наприклад, «Спокійно». Можна послухати музику, написати про свої емоції в щоденнику або зробити декілька поз з йоги, будь-що, що допомагає розслабитися.

10. Звертайтеся по допомогу. Навчитися контролювати гнів іноді може бути непросто. Якщо здається, що гнів вийшов з-під контролю, змушує робити речі, про які шкодуєте, або завдає шкоди тим, хто вас оточує, не соромтеся звернутися до фахівців.