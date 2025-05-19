У Польщі затримали громадянку України за підозрою у незаконному переправленні мігрантів через кордон. 36-річна жінка повинна була перевезти до Польщі афганців, що незаконно перетнули кордон з боку Білорусі. Про це в понеділок, 19 травня, повідомило управління поліції у польській Гайнувці.

Зазначається, що в неділю ввечері у селі Лосінка, що приблизно за 20 км від кордону з Білоруссю, поліцейський патруль зупинив для перевірки автомобіль Mazda на польських номерах. В авто була 36-річна громадянка України та п’ятеро громадян Афганістану. Останні перед тим нелегально перейшли польський кордон з території Білорусі.

Водійка спочатку розповіла поліцейським, що нібито поверталась від подруги, яка проживає в цьому районі. На своєму шляху вона побачила п’ятьох чоловіків, які подорожували автостопом, і вирішила їх підвезти.

Згодом вона зізналася, що відгукнулась на пропозицію перевезти нелегальних мігрантів через месенджер. 36-річній жінці може загрожувати до восьми років тюрми за сприяння в незаконному перетині кордону.

Раніше повідомлялось, що польські правоохоронці затримали 27-річного громадянина Польщі та 30-річного українця, які у 2017-2019 роках допомогли сотням нелегалів з України, Грузії, Індії, Пакистану, Бангладешу і Непалу.