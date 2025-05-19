Нападника затримали за кілька годин завдяки камерам відеоспостереження

У Львові затримали 19-річного хлопця, який із пістолетом напав на продовольчий кіоск. Він вимагав у продавчині віддати йому виручку, однак після погроз викликати поліцію, він вистрілив у полицю і втік.

Як повідомили у поліції, інцидент трапився 17 травня. 19-річний хлопець у масці забіг у торговий кіоск на вул. Кульчицької та почав погрожувати продавчині пістолетом. Він вимагав, щоби вона віддала йому виручку. Однак продавчиня сказала нападнику, що викличе поліцію, після чого той вистрелив у полицю та втік.

Завдяки камерам відеоспостереження системи «Безпечна Львівщина», правоохоронці протягом кількох годин розшукали та затримали нападника. Під час обшуків у нього вилучили пневматичний пістолет та балаклаву.

Слідчі повідомили 19-річному львівʼянину про підозру у розбої за ч. 4 ст. 187 ККУ. За вчинене йому загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.