Підозрюваних розшукали завдяки камерам відеоспостереження

Поліцейські затримали у Львові подружжя, яке під час конфлікту смертельно побило пенсіонера, а потім пограбувало помешкання. Їх розшукали завдяки камерам відеоспостереження.

Як повідомили у поліції, 18 січня подружжя, яке тимчасово проживає у Львові, 42-річний чоловік та 39-річна жінка, перебували в квартирі 87-річного пенсіонера на вул. Тершаковців. Між ними виник конфлікт, під час якого чоловік жорстоко побив господаря помешкання. Після цього він разом із дружиною пограбував помешкання пенсіонера та втік. Від отриманих травм літній пенсіонер помер.

Його тіло виявили наступного дня. Поліцейські розшукали подружжя завдяки камерам відеоспостереження системи «Безпечна Львівщина». Їх затримали, невдовзі суд обере їм запобіжні заходи.

Слідчі повідомили 42-річному чоловіку про підозру в умисному тяжкому ушкодженні за ч. 2 ст. 121 ККУ та в розбої за ч. 4 ст. 187 ККУ. Таку ж підозру отримала його дружина. Їм загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.