Ізраїльські солдати на позиціях поблизу Сектора Гази

Ізраїль і радикальний рух ХАМАС припинили вогонь у ніч на п'ятницю, 21 травня. Про це в четвер, 20 травня, повідомило агенство Reuters з посиланням на представника ХАМАС.

Згодом агентство dpa поширило заяву речника ізраїльського прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху, який підтвердив, що уряд країни схвалив одностороннє припинення вогню.

Джерело в єгипетській службі безпеки, чия країна виступала посередником між сторонами, заявило The Jerusalem Post, що сторони погодилися на припинення бойових дій, проте деталі перемир'я ще потрібно опрацювати.

За словами представника ХАМАС, перемир'я буде «взаємним та одночасним», а початися воно має о 2 годині ночі за місцевим часом. У свою чергу, Ізраїль поширив заяву, в якій назвав перемир'я «взаємним та безумовним». У заяві йдеться, що рішення було досягнуто за посередництва Єгипту, але зазначається, що точний час припинення вогню ще не визначено.

Ще напередодні прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявляв, що його країна продовжить операцію в Секторі Гази попри заклики до деескалації. Цій заяві передувала телефонна розмова прем'єра з президентом США Джо Байденом, який повідомив, що «очікує значної деескалації».

Повідомляється, що під час ескалації в Газі вбито як мінімум 232 людини. В Ізраїлі загинули 12 осіб.

Ізраїль заявляє, що бойовики в Газі випустили близько 4000 ракет по його території.

Ескалація конфлікту між Ізраїлем та палестинським угрупованням ХАМАС

З 10 травня тривають ракетні обстріли між Ізраїлем і Палестиною. Приводом для них стали кілька днів ескалації в Єрусалимі. Спершу ізраїльський суд ухвалив рішення виселити кілька мусульманських сімей зі східної частини міста, яку Палестина вважає столицею своєї частково визнаної держави.

Палестинське угруповання ХАМАС висунуло ультиматум ­– якщо Ізраїль не відведе війська та поліцейських, вони розпочнуть ракетний обстріл. Перший ракетний удар ХАМАС завдав по околицях Ізраїлю 10 травня. Натомість наймасивніший обстріл відбувся наступного дня ­– тоді палестинці випустили понад 400 ракет, націлених на південь країни.

Ізраїль розпочав операцію в Секторі Гази під назвою «Страж Стіни» та відправив туди щонайменше 80 бомбардувальників, а також зосередив на кордоні техніку та піхоту. Водночас наземна операція так і не розпочиналася. У відповідь на масивний ракетний обстріл Беер-Шеви та Тель-Авіва з боку ХАМАСу Ізраїль завдав сотні авіаударів по Сектору Гази.