Конфлікт між Ізраїлем та ісламістським угрупованням ХАМАС триває вже другий тиждень

Адміністрація президента США Джозефа Байдена переконала Ізраїль не розпочинати наземне вторгнення в Сектор Гази, а також закликала припинити військові операції, включаючи авіудари. Про це із посиланням на власні джерела повідомив сайт POLITICO.

Загострення конфлікту в Секторі Газі, зокрема початку наземної операції Ізраїлю, вдалося уникнути завдяки переговорам із прем’єр-міністром Беньяміном Нетаньягу. Американські чиновники висловлюють надію, що цей конфлікт вже перебуває на «завершальній стадії».

США також допомогли в сприянні переговорів між Єгиптом та обома сторонами конфлікту – Ізраїлем та палестинським угрупованням ХАМАС. Співрозмовник видання розповідає, що наразі є всі ознаки того, що ХАМАС шукає шляхи припинення вогню.

Попри це, ситуація досі залишається непередбачуваною, зазначає POLITICO. Плани щодо припинення вогню можуть зазнати краху, якщо одна із сторін вирішить поновити бойові дії.

Ескалація конфлікту між Ізраїлем та палестинським угрупованням ХАМАС

З 10 травня тривають ракетні обстріли між Ізраїлем і Палестиною. Приводом для них стали кілька днів ескалації в Єрусалимі. Спершу ізраїльський суд ухвалив рішення виселити кілька мусульманських сімей зі східної частини міста, яку Палестина вважає столицею своєї частково визнаної держави.

Палестинське угруповання ХАМАС висунуло ультиматум ­– якщо Ізраїль не відведе війська та поліцейських, вони розпочнуть ракетний обстріл.

Перший ракетний удар ХАМАС завдав по околицях Ізраїлю 10 травня. Натомість наймасивніший обстріл відбувся наступного дня ­– тоді палестинці випустили понад 400 ракет, націлених на південь країни.

Ізраїль розпочав операцію в Секторі Гази під назвою «Страж Стіни» та відправив туди щонайменше 80 бомбардувальників, а також зосередив на кордоні техніку та піхоту. Водночас наземна операція так і не розпочиналася.

У відповідь на масивний ракетний обстріл Беер-Шеви та Тель-Авіва з боку ХАМАСу Ізраїль завдав сотні авіаударів по Сектору Гази.