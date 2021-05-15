Ізраїль у відповідь на обстріли з боку угруповання ХАМАС завдав сотні авіаударів по Сектору Гази

МЗС України перебуває на постійному зв'язку з українцями, які виявили бажання покинути Сектор Гази, який обстрілює Ізраїль у відповідь на удари палестинського угруповання ХАМАС. Про це повідомив речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у коментарі «РБК-Україна».

Зараз опрацьовуються маршрути для їх безпечної евакуації.

«Міністерство закордонних справ підтримує зв'язок з українцями, які виявили бажання залишити Сектор Гази. Зараз їх 120 осіб. Посольства в Ізраїлі та Єгипті, а також представництво при Палестинській національній адміністрації нині відпрацьовують можливі маршрути репатріації», – повідомив Ніколенко.

Він зазначив, що МЗС тримає ситуацію «на особливому контролі».

Що відбувається в Секторі Гази?

З 10 травня тривають ракетні обстріли між Ізраїлем і Палестиною. Приводом для них стали кілька днів ескалації в Єрусалимі. Спершу ізраїльський суд ухвалив рішення виселити кілька мусульманських сімей зі східної частини міста, яку Палестина вважає столицею своєї частково визнаної держави.

А 10 травня, у День Єрусалима, відбулися сутички між ізраїльськими силами безпеки й мусульманами на Храмовій горі, зокрема поблизу мечеті Аль-Акса, яка відіграє важливу роль в ісламі. На цьому тлі палестинські воєнізовані угруповання почали обстріли із Сектору Гази.

Ізраїль у відповідь на ракетні обстріли завдав сотні авіаударів по Сектору Гази.