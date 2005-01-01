Ізраїль закрив останній КПП на кордоні з Газою

СвітРоман Ганкевич, сьогодні, 14:431280

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Ізраїль закрив останній КПП на кордоні з Газою
фото Reuters
КПП на межі з сектором Газа

Ізраїль закрив останній контрольно-пропускний пункт «Кермен Абу Салім», який давав можливість для торгівлі з сектором Гази. Про це повідомляє The Times of Israel.

Як зазначається, про рішення оголосили у суботу, воно почало діяти в вранці 14 січня. В армії заявили, що на такий крок пішли після «ситуаційної оцінки». «Через годину після цієї заяви реактивні літаки ізраїльських ВПС здійснили авіаудар по «об'єкту інфраструктури терористів» у південному районі Рафаха прибережного анклаву», – йдеться в повідомленні видання.

Пізніше деякі ЗМІ повідомили, що метою авіаудару був тунель між сектором Гази і Єгиптом.

Також повідомляється, що палестинці проінформовані про рішення, прийняте ізраїльським урядом з міркувань безпеки. Це підтвердив голова координаційного комітету з гуманітарної допомоги Раїд Футух. КПП закритий з 14 січня і до особливого розпорядження.

У секторі Гази, де проживає близько двох мільйонів палестинців, діють сім КПП, шість з яких контролює Ізраїль, а один - Єгипет.

Нагадаємо, черговий виток напруженості на Близькому Сході розпочався після того, як 6 грудня президент США Дональд Трамп заявив про визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю і про те, що Вашингтон перенесе туди своє посольство.

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